Школьники и студенты Подмосковья участвуют в конкурсе «Научная Вселенная»

Более 140 тысяч школьников и студентов со всей страны принимают участие в конкурсе «Научная Вселенная»: в число самых активных регионов по количеству участников вошла Московская область, сообщает пресс-служба организаторов.

Мультиформатный конкурс «Научная Вселенная» дает возможность старшеклассникам и студентам в возрасте от 14 до 27 лет выбрать научное направление, предложить свое решение индустриального кейса и выиграть поездку на космодром «Восточный». Самыми востребованными научными направлениями по количеству регистраций стали «Генетика и медицина» и «Гуманитарный микс», замыкает тройку «Цифровые технологии». Больше всего заявок поступило от участников из Краснодарского края, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Челябинской области.

В основе конкурса — 8 тематических треков, соответствующих направлениям научно-технологического развития России: «Генетика и персонализированная медицина», «Климат и экология», «Развитие Арктики», «Освоение космоса», «Цифровые технологии», «Новые источники энергии», «Агробиотехнологии» и «Гуманитарный микс».

Трек «Генетика и медицина» стал лидером по количеству заявок участников.

«Генетические технологии меняют подходы к лечению заболеваний, мы уже научились лечить серповидно-клеточную анемию с помощью генетических ножниц, еще 5 лет назад заболевание считалось неизлечимым. Мы умеем подбирать препараты на основе генетического профилирования опухоли, которые будут эффективны для конкретного онкологического пациента. Но мы до сих пор не знаем точные функции тысяч генов и далеко не всегда можем определить, почему возникают определенные генетические заболевания. Возможно, именно те ребята, кто выбирает сегодня генетику, в скором времени разгадают эти тайны», — отметила наставник трека «Генетика и медицина», кандидат биологических наук, заведующая группой генной иммуноонкотерапии в Институте биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Ирина Алексеенко.

Трек «Гуманитарный микс» не уступает по популярности среди участников.

«Гуманитарный взгляд на естественно-научный и технический корпус знаний открывает выход в единое пространство взаимодействия личности, социума, культуры и технологий. Обобщающим ракурсом трека „Гуманитарный микс“ стало обращение к проблемному полю истории отечественной науки — истории открытий и достижений, утверждающей преемственность традиций отечественных научных школ и опору на идентичность в построении будущих траекторий их развития. Приятно, что студенты и школьники отдают предпочтение этому направлению, тем самым еще раз подчеркивая высокую востребованность профессии ученого в обществе, социальный интерес к популяризации достижений российской науки», — отметила наставник трека «Гуманитарный микс», доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник, директор Центра истории российской науки и научно-технологического развития РГГУ, лауреат Премии правительства Москвы молодым ученым за 2023 год Евгения Долгова.

На третьем месте — направление «Цифровые технологии».

«Важность цифровых технологий невозможно переоценить. Сегодня Россия — один из безусловных лидеров в части цифровизации промышленности и доступности цифровых сервисов. У отрасли просто невероятный потенциал, современные вызовы дают обширный простор для гипотез, идей, проектов. Я верю, что в финале мы увидим совершенно новые, смелые идеи», — подчеркнул наставник трека «Цифровые технологии», PhD по теоретической физике, руководитель научной группы Российского квантового центра «Квантовые информационные технологии», профессор МФТИ, руководитель лаборатории теории Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС Алексей Федоров.

Победители конкурса получат возможность отправиться на космодром «Восточный». Регистрация на конкурс открыта до 21 августа включительно на сайте научнаявселенная.рф.

Проект поддержан грантом Минобрнауки России для популяризаторов науки в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий».

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