Школьники и студенты Подмосковья собрали более 10 тонн гуманитарной помощи в 2025 году

Более 500 тысяч школьников, студентов, родителей и педагогов Подмосковья приняли участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов спецоперации и жителей новых территорий в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В 2025 году школы и колледжи Московской области под руководством советников по воспитанию провели гуманитарные акции в поддержку бойцов специальной военной операции и жителей новых территорий. За год участники собрали свыше 10 тонн продукции. В акциях приняли участие более 500 тысяч человек.

Ученики и студенты сплели более 20 тысяч маскировочных сетей и написали свыше полумиллиона писем на передовую. Гуманитарные акции проходят ежемесячно, а в большинстве образовательных организаций действуют добровольческие отряды.

Студенты Сергиево-Посадского колледжа готовят сухие борщи и пайки для бойцов, а учащиеся Шатурского энергетического техникума изготавливают маскировочные сети, свечи, собирают теплые вещи и продукты. В Раменском колледже собирают медикаменты, продукты, строительные материалы, изготавливают печи и окопные свечи, а волонтеры помогают с упаковкой и отправкой грузов.

В Домодедовской школе № 1 ежемесячно проходит акция «Своих не бросаем», в ходе которой школьники собирают и передают гуманитарную помощь добровольческой организации для отправки на фронт. По словам советника директора по воспитанию Светланы Шаргер, каждая посылка становится символом поддержки для военнослужащих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.