Школьники и студенты Московской области презентовали свои стартапы на Демо-дне молодежных акселераторов Сбера

В Москва на площадке Среднерусского банка Сбербанка состоялся Демо-день молодежных акселераторов Сбера — программ по технологическому предпринимательству для школьников, студентов ссузов и вузов и молодых ученых. Свои стартапы представили 23 лучших команды, разработавших решения в самых разных сферах — от промышленности и здравоохранения до ресейла и ресторанного бизнеса.

«С 2021 года программу акселераторов Сбера прошли почти 40 000 студентов из Москвы и Московской области, и более 200 тысяч — по всей России. Они создали свыше 4 тысяч технологических проектов и привлекли более 620 млн рублей инвестиций. Это показатель реального интереса молодежи к предпринимательству. Сегодняшние команды продемонстрировали высокий уровень подготовки и огромное желание развивать собственные стартапы. Важно, что такие инициативы охватывают всю страну и дают доступ перспективным ребятам к реальным экспертам и инвесторам», — отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

На протяжении нескольких месяцев участники проходили насыщенную программу акселераторов: они прокачивали предпринимательские навыки, изучали технологии, бизнес-развитие, маркетинг, командообразование, работали над созданием MVP (минимально жизнеспособного продукта) и тестировали гипотезы с поддержкой менторов из числа опытных предпринимателей. За время обучения команды прошли путь от идеи до готового продукта, а некоторые — до первых клиентов и продаж.

На Демо-дне молодые предприниматели защищали свои проекты перед экспертами из бизнеса, вузов, органов власти и инвесторами, среди которых были Георгий Енгибарян, руководитель Центра пилотирования технологий Фонда «Московской инновационный кластер», Ксения Ильянович, доцент ВШЭ, руководитель майнора «Предпринимательская мастерская», Константин Сомов, основатель платформы анализа инновационных команд Tabit и другие.

«Тренд на роботизацию — не будущее, а наша реальность, и его актуальность будет только расти. Именно поэтому мы создали робота-манипулятора для шлифования: он не просто заменяет до трех рабочих — он работает быстрее, точнее и качественнее. Сейчас мы фокусируемся на поиске оптимального продукта для масштабирования, чтобы занять свою долю рынка и изменить подход к производству. Наша задача сегодня — показать предпринимателям, как этот робот способен трансформировать их бизнес. Акселератор для нас — важный драйвер: он помогает развиваться, заявлять о себе и достигать поставленных целей», — подчеркнул призер, руководитель проекта Sirius AI Robotics Александр Абатуров.

Сбер проводит региональные Демо-дни Школьного и Студенческого акселераторов с 2022 года. Их цель — усилить взаимодействие между молодыми предпринимателями, корпорациями, инвесторами, университетами и властями, чтобы стимулировать развитие региональной экономики и инновационной среды.