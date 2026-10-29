Школьники Долгопрудного посетили предприятие «Благоустройство»

Ученики школы №14 в Долгопрудном 29 октября побывали на экскурсии в МБУ «Благоустройство» в рамках проекта «Промышленный туризм», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники предприятия показали школьникам коммунальную технику и объяснили, как она помогает поддерживать чистоту в городе. Ребята смогли посидеть в кабинах трактора и машины-пылесоса, а также посмотреть, как работает косилка «Саранча».

Во время экскурсии ученики получили ответы на свои вопросы. Знаниями делились не только сотрудники предприятия, но и подростки, которые летом проходили трудовую практику в МБУ «Благоустройство». Некоторые ребята уже задумываются о профессии, связанной с благоустройством города.

По словам школьников, после экскурсии они будут больше ценить труд работников коммунальной службы и бережнее относиться к городу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.