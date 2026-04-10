Школьники Богородского округа выступили на олимпиаде в Подмосковье

Учащиеся Центра образования № 2 имени Короленко в Богородском округе 9 апреля приняли участие в региональном этапе Подмосковной олимпиады школьников «История и музеи». Очный тур проходит с 6 по 19 апреля в музее «Новый Иерусалим», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Региональный этап стал частью двухтурового интеллектуального соревнования. Дистанционный тур состоялся в декабре 2025 года, а очные испытания проходят в апреле 2026 года на площадке музея «Новый Иерусалим».

В этом году задания посвящены истории русского декоративно-прикладного искусства и традиционным центрам лаковой миниатюры. Олимпиада приурочена к выставке «Лаки. Большая история в миниатюре», организованной к 230-летию Федоскинского промысла. В экспозиции представлено около 300 произведений из шести музеев, включая Всероссийский музей ДПИ, Ивановский областной художественный музей, музеи Палеха, Холуя, музей-усадьбу «Мураново», а также частные коллекции.

Участниками стали школьники 7–11 классов Московской области. Ребята изучили лаковую живопись на шкатулках, панно, табакерках и брошах, сравнили особенности четырех школ — Федоскина, Палеха, Мстеры и Холуя. Экспонаты помогли выполнить задания на атрибуцию произведений и анализ сюжетов, отражающих историю страны от древнерусских мотивов до событий XX века.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.