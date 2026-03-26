Школьники Богородского округа стали призерами конкурса Вернадского

Школьники Богородского округа заняли призовые места на региональном этапе Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ имени В. И. Вернадского, итоги которого подвели 25 марта. Все представленные проекты вошли в число призеров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Региональный этап конкурса объединил 148 школьников из 26 муниципалитетов. Участники представили исследования по ботанике, зоологии, химии, физике, наукам о Земле, медицине, компьютерному моделированию, а также по истории, лингвистике, искусствоведению, краеведению, психологии, экономике и праву.

Богородский округ представили воспитанники учебных групп «Юные исследователи окружающей среды» и «Экологический мониторинг» Центра образования для детей и взрослых под руководством Екатерины Толстуновой. Ребята подготовили три экологических проекта в секции «Биология. Химия. Экология. Науки о Земле» и одну работу в секции «История. Обществознание. Человек в истории. Экономика».

Защита проходила в формате стендовой сессии. Участники представили плакаты с описанием методик и результатов исследований и ответили на вопросы экспертной комиссии. По итогам оценки все проекты из Богородского округа стали призерами.

Призерами 1 степени стали Наталья Апарина, Тимофей Колышев и Арина Чеснокова с работой «Изучение степени загрязнения воздушной среды на территории памятника природы областного значения Дендрологический парк „Волхонка“».

Призерами 2 степени признаны Артур Дорофей, Дарья Мухина и Алиса Смирнова с проектом о качестве питьевой воды в Ногинске и эффективности фильтров, а также Полина Бессуднова с работой «Щавелихинская роспись» о природных мотивах в творчестве юных экологов ДЭКЭ «Шерна».

Дарья Денисова, Дарья Емельянова и Мария Харчева заняли 3 место с исследованием экологического состояния Черноголовского пруда. Окончательные итоги регионального этапа планируют подвести до 28 марта 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.