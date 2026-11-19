Ученики образовательных центров Богородского округа на осенних каникулах знакомятся с историей, наукой и искусством иллюзии. В программу вошли музейные экскурсии, поездки в Казань и Свияжск, посещение кинопарка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

18 ноября второклассники центра образования «Богородский» посетили этнографический музей «Русская изба» в Ногинске. Они узнали о быте предков и смогли прикоснуться к предметам старины.

В тот же день пятиклассники побывали в кинокомплексе «Москино». По данным организаторов, на его территории площадью 500 гектаров, втрое превышающей территорию Голливуда, расположены 74 натурные площадки. За полтора часа школьники увидели декорации Италии, средневекового замка, вокзала прошлого века и современного аэропорта.

Ученики центра образования № 4 съездили в Казань и Свияжск. Они искали сокровища в музее «Тайны Сююмбике», готовили эчпочмак, гуляли по Казанскому кремлю, посетили мечеть Кул-Шариф и остров-град Свияжск.

Учащиеся центра образования № 9 провели день в Зоологическом музее МГУ. Ребята устроили фотоохоту на млекопитающих и узнали об их повадках и среде обитания.

Школьники из центра образования № 45 посетили Музей магии на Старом Арбате. На первом этаже они познакомились с историей известных иллюзионистов, увидели личные вещи Дэвида Копперфильда, экспозицию династии Акопянов и копию робота Кью, созданного для Гарри Гудини. В зоне, посвященной Гарри Поттеру, ребята фотографировались у перевернутого автомобиля семьи Уизли.

На втором этаже экспонаты разрешали трогать. Ученики изучали секреты левитации, пытались разгадать трюк с распиливанием человека и заглядывали в сундук, где можно «исчезнуть». Завершился визит выступлением профессионального иллюзиониста и мастер-классом: каждый попробовал освоить простой фокус, чтобы показать его родным и друзьям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.