Школьники Богородского округа посетили «Кирпичные ямы»

Экскурсия для воспитанников летнего лагеря «Островок» прошла 8 июня в районе деревни Боровково Богородского округа. Ребята посетили природную территорию «Кирпичные ямы» и познакомились с ее историей и природой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Кирпичные ямы» входят в перечень районных заповедников и заказников. Это исторические глиняные карьеры, образовавшиеся на месте дореволюционного кирпичного завода предпринимателя В. Крылова. В свое время он поставлял кирпич в окрестные населенные пункты, в том числе на Богородско-Глуховскую мануфактуру Морозовых.

Экскурсию для школьников провели экологи природоохранного фонда «Верховье». Специалисты рассказали об истории появления карьеров, особенностях местной флоры и фауны, а также познакомили детей с природными звуками заповедной территории.

По словам организаторов, для многих участников поездка стала настоящим открытием. Ребята по-новому взглянули на знакомые пейзажи, задумались о ценности природных уголков и важности их сохранения. Организаторы подчеркнули, что такие мероприятия расширяют кругозор и формируют бережное отношение к родному краю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.