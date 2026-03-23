Школьникам в Одинцове рассказали, как не стать соучастником террористов

В школе № 5 собрались ученики 9–11 классов на встрече с помощником городского прокурора Снежаной Колесниковой. Она обратила внимание подростков на то, что они зачастую даже не подозревают, как могут быть втянуты в преступные схемы, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Особую угрозу представляет вовлечение в финансирование терроризма. К примеру, человека просят перевести деньги, якобы на благотворительность, а в реальности средства направляются совсем не на добрые цели. За такие действия — даже если человек не знал, куда идут деньги — грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Прокурор сформулировала несколько несложных, но крайне значимых рекомендаций.

Не стоит переводить деньги на подозрительные счета. Если есть желание помочь, необходимо предварительно проверить организацию и удостовериться, что она существует. Не доверяйте сообщениям в мессенджерах или постам, где нет ссылок на официальные источники. Если собеседник торопит, давит на чувства и заводит разговор о финансах — это серьезный повод проявить бдительность. Ни в коем случае не передавайте личную информацию: коды из смс, пароли, данные банковских карт. А если в сети вас шантажируют или угрожают, ни в коем случае не идите на поводу у требований. Немедленно сообщите об этом взрослым и обратитесь в полицию.