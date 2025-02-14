Школьникам в Краснодаре запретили отмечать День святого Валентина

В школе № 102 Губернского микрорайона Краснодара школьникам запретили отмечать День святого Валентина. Родителями прислали сообщение, в котором заявили, что нельзя использовать атрибутику празднования «не нашей субкультуры», сообщает Telegram-канал «Осторожно новости».

Распоряжение поступило от администрации школы. В учебном заведении отказались комментировать ситуацию, но подтвердили рассылку сообщений.

«Вы являетесь школьницей? Вы являетесь чьей-то мамой? Если нет, тогда почему мы должны комментировать то, что присылают в наших чатах», — заявили журналистам в администрации.

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