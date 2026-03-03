Школьникам Подмосковья провели уроки по кибербезопасности

В школах и колледжах Подмосковья 2 марта прошло внеурочное занятие «Разговоры о важном» на тему цифровой безопасности. Ученикам рассказали об ответственности в интернете, правилах кибергигиены и рисках публикации личных данных, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Занятие «Цифровой щит. Основные правила безопасности в сети Интернет» посвятили формированию у школьников осознанного отношения к цифровой среде. Педагоги объяснили, что интернет требует личной ответственности, а соблюдение правил кибергигиены помогает защитить себя и окружающих. Формат встречи включал беседы, просмотр видеоматериалов и практические задания.

Во время обсуждения ученикам рассказали о понятии цифрового следа и рисках, связанных с размещением информации в открытом доступе. Педагоги подчеркнули, что противоправные действия в сети не являются анонимными и преследуются по закону, а незнание законодательства не освобождает от ответственности.

Отдельное внимание уделили реальным историям подростков, ставших жертвами злоумышленников. Школьники посмотрели видеоролики, в которых молодые люди делились личным опытом и ошибками. Это помогло участникам понять, какие фразы и предложения в интернете могут сигнализировать о потенциальной угрозе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.