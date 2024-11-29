Школьникам Подмосковья предлагают открыть секреты умного города на «Уроке цифры»

Со 2 декабря стартует новый «Урок цифры» от компании Яндекс. Темой урока станет «Код города: технологии в движении». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

В рамках урока участникам расскажут, как различные технологии и алгоритмы, включая искусственный интеллект и машинное обучение, обеспечивают работу современного сервиса такси.

Учащиеся узнают, как сервис строит маршрут, зачем нужны совместные поездки и как находят попутчиков, а также о том, как ИИ используется разработчиками. Кроме того, участники смогут овладеть навыками цифровой безопасности и защиты от цифровых угроз на примере фишинга.

Урок рассчитан для учащихся 1-11 классов. Он состоит из видеолекции и интерактивных заданий-тренажеров. Принять участие можно самостоятельно на сайте проекта по 22 декабря 2024 года.

После прохождения «Урока цифры» участники получат сертификаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.