Школьникам Электростали рассказали о поступлении в вузы МЧС России

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Электросталь была проведена встреча с учениками 10 класса гимназии № 9. В рамках данного мероприятия инспекторы рассказали школьникам о возможности поступления в высшие учебные заведения МЧС России в 2025 году, а также о перспективах обучения в данных образовательных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме того, в ходе встречи с учащимися были проведены инструктажи по пожарной безопасности в быту с вручением наглядной агитации.

Инспекторы напомнили школьникам правила, которые необходимо соблюдать в быту, особое внимание обратили на правила безопасного поведения с электронагревательным оборудованием и электроприборами, рассказали о действиях в случае пожара, а также напомнили номера экстренных служб.

В конце мероприятия инспекторы призвали ребят соблюдать правила безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.