Школьник из Реутова стал победителем конференции юных биологов и экологов

Потап Малаев, ученик 6 «физтех» класса школы № 1 городского округа Реутов, занял первое место в секции «Экология здоровья человека и биобезопасность» в финальном этапе Областной конференции юных биологов и экологов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Потап успешно прошел отборочные этапы. Муниципальный проходил в реутовской школе № 2, региональный велся заочно, а третий, финальный, уже в очной форме, проходил на базе Государственного университета просвещения.

Цель Конференции — повышение уровня вовлеченности детей и молодежи в инновационную исследовательскую деятельность, направленную на изучение и сохранение природных систем Подмосковья и формирование ответственного мировоззрения. Мероприятие направлено на личностную самореализацию и профессиональное самоопределение.

Конференция проводилась в форме защиты исследовательской работы и ответов по теме номинации. Потап успешно справился с этой задачей, занял 1 место и был награжден дипломом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.