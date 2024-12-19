Школьник из Подмосковья разработал уникальный бионический протез

Воспитанник детского технопарка «Изобретариум 3.0», ученик шестого класса из Реутова, Илья Зарифуллин стал победителем регионального конкурса по робототехнике «Шаг в будущее», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Под патронажем педагогов «Изобретариума» он разработал и усовершенствовал бионический протез руки, который поможет людям, лишенным кисти, пользоваться строительными инструментами.

«У меня есть два прототипа. Первый — в виде руки для бытовых задач. К примеру, открыть дверь, взять в руку кружку и так далее. Второй прототип — именно для использования инструментов. Проект непростой. В руке много мышц. И надо с них считывать сигналы, чтобы управлять нашим прототипом», — рассказал юный изобретатель.

Процесс занял три года. На Всероссийской конференции «Политехника», где Илья представил свое творение, он рассказал, что от идеи до создания ушло полтора года. Еще столько же понадобилось на доработку проекта.

Работа над протезом продолжается. Сейчас Илья трудится над кодом управления конструкцией и старается ее облегчить.

В дальнейшем реутовчанин планирует разработать самостоятельно или докупить более совершенные датчики для считывания сигналов мышц и совместить две разработки в одну.

«Чтобы человеку не надо было менять протез. Просто поставил, например, кисть и мог пользоваться спокойно, поставил шуруповерт и мог спокойно сверлить», — добавил Илья.

Проектом уже заинтересовались потенциальные инвесторы, когда юный изобретатель представил его на международной конференции «Бионика», где стал лучшим, обойдя сильнейших соперников.

Директор технопарка «Изобретариум» Наталья Кивва рассказала, что работа Ильи вызвала большой интерес у руководства МГТУ имени Баумана. В организацию поступило предложение о сотрудничестве от Университета после того, как представители вуза увидели воспитанников «Изобретариума» в деле и ознакомились с их разработками. Многие ребята уже договорились о возможности целевого поступления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.