Школьник из Королева победил в конкурсе «Большие вызовы»

Девятиклассник Королевского лицея научно-инженерного профиля Артем Бабченко стал победителем Международного конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», финал которого прошел 3 мая в центре «Сириус». Он выиграл в направлении «Космические технологии», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Это уже вторая победа школьника в соревновании индивидуальных проектов конкурса «Большие вызовы». Ранее он также становился победителем в этом престижном научно-технологическом состязании.

Артем с ранних лет интересуется космическими технологиями. Он углубленно изучает физику, математику и информатику, регулярно участвует в профильных конкурсах и олимпиадах, где показывает высокие результаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.