Школьник Балашихи занял второе место на международной космической олимпиаде

Ярослав Мишуровский ученик десятого класса «Гимназии № 1» городского округа Балашиха вошел в тройку лучших на 33 международной космической олимпиаде. Ярослав занял второе место в основном этапе олимпиады среди 130 участников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В отборочном туре олимпиады, который включает квалификационный раунд по физике, информатике и математике, а также предварительную защиту проектов, участвовали 222 обучающихся 8-11 классов школ Балашихи. В основной этап прошли 8 школьников из 7 образовательных организаций Балашихи. Ярослав Мишуровский вошел тройку победителей, а Анастасия Кавкайкина, ученица десятого класса школы № 6, стала призером олимпиады.

Участники олимпиады прошли творческие туры, защитили научные проекты, встретились с представителями предприятий ракетно-космической отрасли и пообщались по видеосвязи с космонавтами и Героем РФ летчиком-космонавтом Олегом Кононенко.

33 Международная космическая олимпиада входит в программу мероприятий международного аэрокосмического фестиваля и приурочена к 70-летию космодрома «Байконур», 60-летию со дня первого выхода человека в открытый космос и 50-летию первого международного полета по программе «Союз–Аполлон».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.