Школа в Подмосковье теперь носит имя Героя Владимира Корнеева

Школа № 16 официально переименована в МОУ «СОШ имени Героя Советского Союза В. Д. Корнеева», сообщает пресс-служба администрации Электростали.

При этом исторические названия корпусов школы были сохранены: корпус «Школа 3» (ул. Карла Маркса, д. 44) и корпус «Школа 16» (ул. Загонова, д. 18).

В образовательном центре уделяется значительное внимание патриотическому воспитанию молодежи. Ученики активно вовлечены в социальные акции, памятные мероприятия, сбор гуманитарной помощи, плетение маскировочных сетей и участие в поисковых экспедициях.

Среди выпускников, принесших славу школе, — Герой Советского Союза Владимир Корнеев.

Владимир Дмитриевич — выпускник школы № 3, Герой Советского Союза, помощник командира взвода 41-й гвардейской отдельной разведывательной роты (39-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии старший сержант. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 24 марта 1944 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.