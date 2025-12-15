Школа в Домодедове вошла в число самых читающих школ России

Домодедовская школа № 9 им. Героя Советского Союза Д. К. Курыжова вошла в число 20 призеров конкурса «Самая читающая школа России». Школа продемонстрировала эффективные методики привлечения учащихся к чтению, системную работу библиотеки как центра образовательного и культурного развития, а также инновационные подходы к формированию читательской культуры. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Церемония награждения победителей прошла в рамках второго дня I Международного форума школьных библиотекарей, который объединил около 1 000 участников из России и стран СНГ.

11–12 декабря педагоги-библиотекари, студенты профильных направлений, кураторы литературных клубов проекта «Чтецкие программы», учителя и советники по воспитанию обсуждали современные вызовы, с которыми сталкиваются школьные библиотеки, а также делились лучшими практиками их работы. Основное внимание было уделено вовлечению школьников в чтение и разработке стратегий развития профессии библиотекаря.

Форум организован обществом «Знание» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.