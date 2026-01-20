Школа №5 из Балашихи победила во Всероссийском конкурсе «Футбольная елочка»

Команда школы №5 из Балашихи заняла первое место во Всероссийском конкурсе «Футбольная елочка – 2026», финал которого прошел 19 января в онлайн-формате, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всероссийский конкурс «Футбольная елочка – 2026» проходил в социальной сети ВКонтакте в рамках федерального проекта «Футбол в школе». В этом году на участие было подано 903 работы со всей страны. Школьники украшали елки в футбольной тематике, используя спортивную атрибутику и оригинальные игрушки.

Соревнования проходили в трех номинациях: «Звезда реакций» — работа с наибольшим количеством лайков, «Звезда комментариев» — елочка с наибольшим числом комментариев и «Футбольная вершина» — лучшая работа по мнению профессионального жюри. Школа №5 из Балашихи вошла в число 16 лучших участников в номинации «Футбольная вершина» и успешно прошла четыре этапа открытого голосования.

В финале команда из Балашихи набрала более 20 тысяч голосов и опередила соперников из Янокура Республики Алтай. Победители получат подарки от Российского футбольного союза и дополнительные 10 баллов во Всероссийском фестивале «Футбол в школе».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.