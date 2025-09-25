Школа № 10 им. С. М. Воронина из Чехова присоединились к гуманитарной акции

Учащиеся и педагоги средней общеобразовательной школы № 10 им. С. М. Воронина м. о. Чехов присоединились к акции «Помощь детям Донбасса» от волонтерского объединения «Помощь СВО-Чехов», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В школе организовали сбор канцелярских принадлежностей «Дети-детям», в котором могли принять участие все неравнодушные дети и взрослые. Стараниями учащихся и педагогического состава школы был сформирован большой груз, который в ближайшее время будет доставлен детям Донбасса.

«Дорогие коллеги, я с большим удовольствием передаю вам привет от всех учеников и преподавателей нашей школы. Уверен, что ваш труд будет высоко оценен, так как мы понимаем в насколько сложных условиях вы находитесь. Если будет необходима какая-либо помощь — обращайтесь, мы всегда постараемся вам помочь», — направил видеообращение для коллег директор образовательного учреждения СОШ № 10 Константин Значков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.