Шестой детский сад открыли в ЖК «Восточное Бутово»

В жилом комплексе «Восточное Бутово», расположенном в подмосковном Ленинском округе, открыл свои двери новый детский сад, рассчитанный на 325 детей. Это первый детсад в структуре общеобразовательного центра «Лидер», который 2 сентября 2024 года запустил свою деятельность под руководством главы Ленинского округа Станислава Каторова, сообщает пресс-служба муниципального образования.

«Наш новый детский сад рассчитан на 14 групп, включая группы для малышей до трех лет. Мы намерены активно внедрять новые образовательные программы с акцентом на развитие и коррекцию речи. Сад оснащен новейшим оборудованием: здесь есть залы для музыки и физической культуры, большая столовая, а также все помещения снабжены необходимой техникой. Мы уже наняли сотрудников, но продолжаем работать над их квалификацией. Одной из основных задач центра „Лидер“ является регулярное повышение квалификации педагогов и теперь воспитателей тоже», — сказал директор учреждения Антон Лагутин.

На первом этаже находятся столовая и медицинский блок, на втором — залы для музыки и физической культуры, а также методический кабинет. Комнаты для групп располагаются на первом, втором и третьем этажах. Территория детского сада оборудована современными игровыми площадками, теневыми навесами и спортивной зоной. Кроме того, специалисты высадили там крупномерные деревья и кустарники.

«Мы в восторге от нового детского сада. Он просторный, светлый и современный. Я уверена, что моей дочери будет приятно ходить в это здание», — поделилась впечатлениями одна из родительниц, присутствовавших на открытии детсада.

В «Восточном Бутово» уже функционируют пять детских садов, две школы и поликлиника. В ближайшее время планируется строительство многоуровневого паркинга.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.