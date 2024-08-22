Шестнадцать юных мытищинцев получили свои первые паспорта в городском парке

Торжественная церемония вручения паспортов молодым гражданам России прошла в мытищинском Парке Мира в День государственного флага Российской Федерации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поздравила молодых людей

«Я уверена, что для многих из вас сегодня наступил очень долгожданный и желанный момент. Получение паспорта — это не только шаг в будущее, но и большая ответственность. Мы верим, что вы будете хранить наши великие традиции и знания, а также внесете свой вклад в развитие нашей страны. От всей души поздравляю вас!», — сказала она.

Анастасия Анискина, ученица школы № 6, рассказала, что получение паспорта — это новая веха в ее жизни.

Творческий подарок для юных мытищинцев подготовила вокальная студия «Голос» молодежного центра «Импульс».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.