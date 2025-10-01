Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в октябре

В России в конце октября будет шестидневная рабочая неделя, такой график связан с переносом выходных, сообщает RT .

Ранее правительство РФ утвердило постановление, в котором прописано, что нерабочий день переносится с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. Поэтому россияне будут трудиться с 27 октября по 1 ноября.

Также в сентябре премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году.

На предстоящий Новый год россияне отдыхают 12 дней. Выходные будут с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.