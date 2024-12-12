Шесть юных жителей Шатуры получили первые паспорта в торжественной обстановке

Торжественная церемония прошла в спортивно-культурном центре «Рошаль». Варвара Семикова, Адиб Ханна Мария Васимовна, Ксения Горелова, Иван Силов, Софья Бурко и Даниил Камордин получили главный документ гражданина Российской Федерации. В подарок от главы округа Николая Прилуцкого юные жители по традиции получили сумку-шопер, литературно-краеведческий альманах и канцелярские принадлежности, сообщает пресс-служба администрации горокруга Шатура.

Ребят поздравили руководитель Черустинского сектора Валерий Савостин и клирик Никольского храма священник Артемий Ищенко.

«Сердечно поздравляю вас с этим знаменательным событием — вручением паспорта. Желаю вам удачи, успехов на вашем жизненном пути и быть достойными гражданами нашей великой Родины России», — пожелал юношам и девушкам Валерий Савостин от лица главы округа Николая Прилуцкого и себя лично.

Возможность получить свой первый паспорт в торжественной обстановке в компании родителей и друзей есть у всех юных жителей городского округа Шатура. Необходимо сообщить о своем желании получить паспорт таким способом специалисту МФЦ, который принимает документы. После дождаться приглашения и прийти в назначенный день нарядным и с хорошим настроением.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.