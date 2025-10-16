Шесть юных жителей Шатуры получили первые паспорта в торжественной обстановке

Руслан Хасанов, Андрей Левин, Артем Алимчев, Даниил Гребенюк, Арина Дмитриева и Егор Лобанов получали свой главный документ в торжественной обстановке в СКЦ «Рошаль» Шатуры. С этим важным днем ребят поздравили почетные гости, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Я хочу пожелать, чтобы ваш жизненный путь был долгим и светлым. Пусть все мечты будут реализованы, цели достигнуты. Будьте активными, яркими, целеустремленными. Удачи вам на вашем большом жизненном пути!» — сказала заместитель главы муниципального округа Шатура Наталья Федорова.

Вместе с детьми радость момента разделили и их родители. «Сегодня стало заметнее, как наша старшая дочь повзрослела. У нее большие цели, и я верю, что все обязательно получится», — поделился папа одной из виновниц торжества Андрей Дмитриев.

Ребята охотно поделились, что с получением паспорта они смогут воспользоваться мерой поддержки, которую им предоставляет государство — оформить Пушкинскую карту. По ней они будут иметь возможность оплачивать походы в кино и театры.

Возможность получить свой первый паспорт в торжественной обстановке в компании родителей и друзей есть у всех юных жителей городского округа Шатура. Для этого необходимо сообщить о своем желании получить паспорт таким способом специалисту МФЦ, который принимает документы.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.