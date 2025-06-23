Шеф-повар рассказал, какие съедобные цветы можно вырастить и как их готовить
Фото - © Лариса Гордеева / Фотобанк Лори
В Москве набирает обороты модное кулинарное направление — добавление в блюда съедобных цветов. Шеф-повар известного столичного ресторана и победитель международного конкурса «Бокюз д’Ор» Евгений Мещеряков рассказал, что такой ароматный ингредиент легко вырастить и на собственной даче, сообщает «Вечерняя Москва».
Съедобные цветы — тренд, давно популярный в Европе, а теперь добравшийся и до России. В кулинарии применяют, например, соцветия земляники и клубники — они не только душистые, но и полезные.
Не менее востребованы цветы лука и чеснока, обладающие слегка острым вкусом. Также в ходу васильки, миниатюрные ромашки и анютины глазки, хотя их чаще берут для украшения. Повара ценят и молодые садовые розочки, срезанные в начале роста. У каждого из этих цветков свой неповторимый вкус: одни кисловатые, другие сладкие или пряные. Кстати, я сам не раз использовал их в рецептах и собирал в лесах и на полянах.
Однако при сборе дикорастущих цветов важно соблюдать осторожность: срезайте их специальными ножницами или пинцетом, чтобы не пораниться. Также помните об осах и пчелах, которые могут находиться рядом с растениями.
Бытует мнение, что в пищу годятся любые цветы, но это заблуждение. Селекционные сорта содержат химикаты, глюкозу и промышленные красители, которыми насыщают растения. Чтобы избежать отравления, выбирайте только небольшие пищевые виды, а сбор доверяйте знатокам местной флоры. Кстати, все эти цветы можно выращивать в своем саду!
Анютины глазки
Их используют целиком, преимущественно для декора. Также добавляют в салаты — цветы придают легкий мятно-сладковатый оттенок.
Календула с горчинкой
Лепестки календулы придают блюдам желтовато-оранжевый оттенок и едва уловимую горчинку. Их кладут в омлеты, салаты, супы и выпечку, а еще заваривают как чай для улучшения пищеварения.
Цветы вместо плодов
Яркие соцветия лука и чеснока по вкусу напоминают сами овощи. Чаще их берут для украшения салатов, но есть рецепты, где они служат начинкой для пирожков или лепешек с зеленью.
Одуванчик для гурманов
Измельченные листья одуванчика добавляют в салаты, супы и овощные блюда. Главное — не переборщить, иначе появится горечь. Чтобы этого избежать, предварительно вымочите листья в соленой воде.
Острая настурция
Этот цветок не только красив, но и служит готовой приправой. Его соцветия обладают пикантной остротой, поэтому добавлять их нужно в меру. Они хороши в салатах, супах и даже со сливочным маслом.
Универсальный иссоп
Анисовый иссоп наполняет сад пряным ароматом, а его сиреневые цветки ценят за универсальность: их кладут в мясные и овощные блюда, творог, мороженое и даже сладкий хлеб.
Сбор на рассвете
Молодые розовые бутоны лучше собирать рано утром, пока они не раскрылись. Их добавляют в чай и десерты. Если не хочется срывать целые цветки, можно ограничиться лепестками. Чтобы сохранить их текстуру и цвет, вводите в блюдо в последний момент.
Советы для начинающих
- Употребляйте только свежие цветы: увядшие испортят вкус.
- Перед использованием не только мойте, но и пробуйте их: вкус может варьироваться в зависимости от условий.
- У большинства цветов несъедобны тычинки и пестики — их лучше удалять.
Осторожно, ядовитые!
- Азалия вызывает раздражение слизистой, рвоту и тошноту.
- Гортензия токсична: в больших дозах приводит к отравлению, учащенному сердцебиению и проблемам с дыханием.
- Нарцисс провоцирует пищевое расстройство.