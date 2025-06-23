Шеф-повар рассказал, какие съедобные цветы можно вырастить и как их готовить

В Москве набирает обороты модное кулинарное направление — добавление в блюда съедобных цветов. Шеф-повар известного столичного ресторана и победитель международного конкурса «Бокюз д’Ор» Евгений Мещеряков рассказал, что такой ароматный ингредиент легко вырастить и на собственной даче, сообщает «Вечерняя Москва».

Съедобные цветы — тренд, давно популярный в Европе, а теперь добравшийся и до России. В кулинарии применяют, например, соцветия земляники и клубники — они не только душистые, но и полезные.

Не менее востребованы цветы лука и чеснока, обладающие слегка острым вкусом. Также в ходу васильки, миниатюрные ромашки и анютины глазки, хотя их чаще берут для украшения. Повара ценят и молодые садовые розочки, срезанные в начале роста. У каждого из этих цветков свой неповторимый вкус: одни кисловатые, другие сладкие или пряные. Кстати, я сам не раз использовал их в рецептах и собирал в лесах и на полянах.

Однако при сборе дикорастущих цветов важно соблюдать осторожность: срезайте их специальными ножницами или пинцетом, чтобы не пораниться. Также помните об осах и пчелах, которые могут находиться рядом с растениями.

Бытует мнение, что в пищу годятся любые цветы, но это заблуждение. Селекционные сорта содержат химикаты, глюкозу и промышленные красители, которыми насыщают растения. Чтобы избежать отравления, выбирайте только небольшие пищевые виды, а сбор доверяйте знатокам местной флоры. Кстати, все эти цветы можно выращивать в своем саду!

Анютины глазки

Их используют целиком, преимущественно для декора. Также добавляют в салаты — цветы придают легкий мятно-сладковатый оттенок.

Календула с горчинкой

Лепестки календулы придают блюдам желтовато-оранжевый оттенок и едва уловимую горчинку. Их кладут в омлеты, салаты, супы и выпечку, а еще заваривают как чай для улучшения пищеварения.

Цветы вместо плодов

Яркие соцветия лука и чеснока по вкусу напоминают сами овощи. Чаще их берут для украшения салатов, но есть рецепты, где они служат начинкой для пирожков или лепешек с зеленью.

Одуванчик для гурманов

Измельченные листья одуванчика добавляют в салаты, супы и овощные блюда. Главное — не переборщить, иначе появится горечь. Чтобы этого избежать, предварительно вымочите листья в соленой воде.

Острая настурция

Этот цветок не только красив, но и служит готовой приправой. Его соцветия обладают пикантной остротой, поэтому добавлять их нужно в меру. Они хороши в салатах, супах и даже со сливочным маслом.

Универсальный иссоп

Анисовый иссоп наполняет сад пряным ароматом, а его сиреневые цветки ценят за универсальность: их кладут в мясные и овощные блюда, творог, мороженое и даже сладкий хлеб.

Сбор на рассвете

Молодые розовые бутоны лучше собирать рано утром, пока они не раскрылись. Их добавляют в чай и десерты. Если не хочется срывать целые цветки, можно ограничиться лепестками. Чтобы сохранить их текстуру и цвет, вводите в блюдо в последний момент.

Советы для начинающих

Употребляйте только свежие цветы: увядшие испортят вкус.

Перед использованием не только мойте, но и пробуйте их: вкус может варьироваться в зависимости от условий.

У большинства цветов несъедобны тычинки и пестики — их лучше удалять.

Осторожно, ядовитые!