Шатурский депутат стала участницей Всероссийского слета активистов Молодой Гвардии

Мероприятие было посвящено итогам 20-летней работы молодежного крыла «Единой России».

Молодогвардейцев приветствовал зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Он отметил, что движение стало школой патриотизма для тысяч молодых ребят и подчеркнул особую роль добровольцев, помогающих в зоне специальной военной операции.

Председатель партии поручил молодогвардейцам подключаться к реализации проектов, которые обеспечивают социальные лифты для молодежи.

«Мы — Молодая Гвардия „Единой России“. Мы часть главной движущей политической силы нашей страны, партии власти, партии президента. Дмитрий Анатольевич, спасибо партии и старшим наставникам за внимание, которое вы нам уделяете. Мы точно знаем, что нам дают слово, нас слышат и нам помогают. Вы можете на нас рассчитывать, а мы очень ценим ваше доверие и стараемся его оправдать», — сказала в своем выступлении Евгения Чиркунова.

Она отметила, что этот год стал для нее знаковым: Евгения стала одной из 500 победителей проекта «ПолитЗавод», избралась в Совет депутатов в родной Шатуре и готова трудиться на благо малой родины и страны.

«Знаю, что каждый нашел себя в чем-то своем: кто-то реализует проект в регионе, многие поучаствовали в избирательной кампании, кто-то растет в медиа. Всем новоприбывшим молодогвардейцам, политзаводчанам я желаю успехов в 2026 году! И добро пожаловать в семью!» — обратилась к единомышленникам Евгения Чиркунова.

Она отметила, что в будущем году предстоит большая работа: нужно охватить как можно больше молодых людей со всей страны, собрать предложения от молодежи, которые войдут в Народную программу «Единой России», представить и защитить образ будущего нашей страны глазами молодежи.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье с первого дня чувствует доверие и поддержку президента страны и всегда находится в конструктивном диалоге с правительством.

«Вы знаете, как мы дружны и стараемся максимальное количество полезных проектов реализовывать вместе с Москвой — это касается и дольщиков, и развития дорог, транспорта, парков, модернизации ЖКХ», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.