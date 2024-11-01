Шашлык в тандыре: шеф-повар раскрыл секреты приготовления кавказских блюд

Шеф-повар ресторана «Боярский» Рамиль Мисбахов заявил, что в особом виде печи — тандыре — можно готовить шашлык, курицу, овощи и картошку, сообщает aif.ru .

«У нас два тандыра. Один дровяной, в нем температура достигает 300 градусов и выше. В нем готовится мясо, любые шашлыки. И он высокий, кувшинного типа», — сказал повар.

По его словам, в разных видах тандыра готовят разные блюда. Во втором типе — круглом и широком — запекают обычные лепешки и лаваши.

Для по-настоящему вкусного и сочного мяса необходимо поработать с температурой и степенью нагрева тандыра: если просто в него заложить шашлык, он начнет гореть. Смешивать разные типы — очень хорошая идея, подчеркнул специалист. В том тандыре, где пекут хлеб, ниже температура, главное — не готовить все вместе одновременно.