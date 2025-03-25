Шантаж детьми и битье посуды: какие приемы используют женщины-абьюзеры

Из-за абьюза могут страдать не только женщины, но и мужчины. Психолог Майя Голубева рассказала, как распознать жену-абьюзера и почему нельзя терпеть такие отношения, сообщает RuNews24.ru .

По словам психолога, абьюзеры используют практически одни и те же методы манипуляции — критику, оскорбления и унижения партнера, обесценивание его интересов и достижений. Также они прибегают к угрозам, обвинениям, слезам и истерикам.

Женщины-абьюзеры зачастую жестко контролируют своих мужчин в финансах, общении, выборе одежды и т. д.

Также они любят повышать голос и кричать даже в повседневном общении, угрожать разводом и детьми.

«Кстати, абьюзеры часто настраивают детей против отца, используют их в качестве средства контроля», — отметила Голубева.

По ее словам, физическая угроза тоже не исключена: некоторые женщины могут драться, бить посуду и бросать различные предметы.

В любом случае терпеть такие абьюзивные отношения нельзя, так как это разрушает личность, лишает человека чувства свободы и безопасности, подчеркнула психолог. Она призвала обращаться за помощью к друзьям, родственникам или специалистам.