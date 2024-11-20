Шаляпин приехал на церемонию прощания со Светличной

Шаляпин на прощании со Светличной: она сейчас на небесах

В Москве, в Доме кино, проходит церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной. Среди тех, кто пришел проститься с актрисой, оказался певец и шоумен Прохор Шаляпин, сообщает «Вечерняя Москва».

Он отметил, что был лично знаком и дружил со Светличной. При этом Шаляпин добавил, что пришел, чтобы попрощаться с артисткой, и в данный момент не намерен давать интервью.

«Друзья, давайте помянем нашу Светлану Афанасьевну. Я считаю, что мы перерождаемся, что она сейчас на небесах», — сказал Шаляпин.

Актриса ушла из жизни 16 ноября после долгой болезни. Последние месяцы она провела в больнице. 27 августа ей было диагностировано неизлечимое заболевание и присвоен паллиативный статус. Перед кончиной ее состояние резко ухудшилось. Согласно неофициальным данным, причиной смерти Светличной стала сердечная недостаточность.

Эта талантливая артистка завоевала популярность в кинематографе благодаря своему таланту и неповторимой внешности. Многим она известна как роковая блондинка из фильма Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Светличная принимала участие в различных фильмах, выступала на театральной сцене и стала настоящей иконой стиля.