Сезон катания на снегоходах и квадроциклах стартовал в Подмосковье

С наступлением зимы любители активного отдыха достают из гаражей свои снегоходы и квадроциклы. Сезон открыт, и заснеженные трассы заполнились любителями быстрой езды, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Для управления квадроциклом нужно удостоверение тракториста-машиниста категории А1. Владельцы водительского удостоверения категорий А или B1MS имеют право управлять квадроциклом, если мощность транспортного средства превышает 50 кубических сантиметров.

Для управления квадроциклами при наличии водительского удостоверения категорий B, C, D или B1AS необходимо иметь при себе договор аренды техники от владельца или прокатчика. Договор должен содержать условие о временной передаче гражданину самоходной машины в управление. Также водитель должен пройти инструктаж по управлению квадроциклом и обеспечить его безопасную эксплуатацию.

Кроме того, чтобы управлять снегоходом, необходимо зарегистрировать его в Гостехнадзоре, получить действующее свидетельство о прохождении технического осмотра. Кроме того, водитель должен иметь соответствующее удостоверение тракториста-машиниста или водительское удостоверение категории А или B1MS.

Для безопасности и соблюдения правил дорожного движения рекомендуется пройти обучение перед началом зимнего сезона. Это поможет избежать аварийных ситуаций и получить больше удовольствия от катания. Кроме того, стоит помнить о соблюдении скоростного режима и требований к экипировке. Безопасность на заснеженных трассах — это залог успешного и приятного отдыха.

В 2024 году было зарегистрировано 8 203 единицы внедорожной техники, что говорит о большой популярности данного средства передвижения среди населения.

За прошедшую неделю в Подмосковье было совершено 826 регистрационных действий, проведено 1187 технических осмотров и выдано/заменено 696 удостоверений тракториста-машиниста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.