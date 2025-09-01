Съезд детских врачей Подмосковья «Педиатрия как искусство» пройдет в Красногорске

VI съезд детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство» пройдет в Красногорске с 3 по 5 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Организаторами масштабного мероприятия выступят синистерство здравоохранения Подмосковья и Научно-исследовательский клинический институт детства. Как и прошлые встречи, нынешний Съезд ставит перед собой важные цели: создание единой информационной междисциплинарной платформы, которая объединит детских врачей России, СНГ, США, Израиля, Турции и других стран, обмен опытом, а также совершенствование медицинской помощи детям.

«Уже шестой год подряд съезд остается флагманским событием в области детского здравоохранения, объединяя врачей, ученых, признанных лидеров мнений сферы здравоохранения, экспертов отрасли и руководителей медицинских учреждений для обмена опытом, внедрения инноваций и повышения качества медицинской помощи детям. В рамках съезда пройдет более 80 симпозиумов, где выступят эксперты из зарубежных стран в области педиатрии и других узких специальностей, состоятся клинические разборы, дискуссии с лидерами мнений, тренинги, конкурсы, круглые столы, интерактивные зоны, мастер-классы, баттлы, на которых мы поспорим. Будет работать выставка инновационных технологий в педиатрии, а также новейших продуктов российских и зарубежных фармкомпаний. Традиционно на полях съезда пройдет форум «Орфей», который познакомит с новейшими достижениями в области орфанологии», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Впервые в рамках съезда пройдет форум по диетологии и нутрициологии. Правильное питание в раннем возрасте — это не просто вопрос здоровья, это вопрос будущего нации. Обсуждения будут посвящены раннему пищевому программированию, коррекции дефицитов и профилактике хронических заболеваний через рацион. Также состоится Международная школа муковисцидоза для участковых врачей, на территориях которых наблюдаются дети с этим заболеванием. У гостей съезда будет возможность поучаствовать в специальных мероприятиях: награждение лучших врачей Московской области и конкурсе «Подвиг военных врачей».

«Теперь в рамках съезда детских врачей будет проходить и наш традиционный форум по реабилитации. Это позволит обменяться опытом, а также совместить вопросы диагностики, терапии, ведения пациентов и реабилитации в одном месте. Сегодня очень много новых технологий и методик восстановления, с которыми мы хотим познакомить детских врачей. Пройдет и очень востребованный форум — «Безопасная медицина», который мы называем «Школа юридической самообороны». На него мы пригласили не только врачей, но и представителей полиции, прокуратуры, следственного комитета, а также такого важного направления, как контроль качества и безопасности в медицине», — добавила Нисо Одинаева.

На протяжении 6 лет съезд детских врачей Московской области является флагманским мероприятием педиатрии не только Подмосковья, но и России. Как и предыдущие, этот съезд будет вдохновлен творчеством художников Эпохи Возрождения, еще раз напоминая, что педиатрия — это искусство, требующее постоянного совершенствования мастерства для создания самых значимых и ценных шедевров — здоровых и счастливых детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.