Сервисы PlayStation вновь заработали после глобального сбоя

После масштабного технического сбоя, длившегося более суток, сервисы PlayStation Network вновь стали доступны пользователям. Компания Sony выпустила официальное заявление о возобновлении работы игровой платформы в соцсети Х .

«PSN восстановлен. Теперь вы должны иметь возможность получить доступ к сетевым функциям без каких-либо проблем. Извините за неудобства!» — сообщила Sony.

В качестве компенсации Sony предоставит всем подписчикам дополнительные 5 дней бесплатного доступа к игровым сервисам. Примечательно, что компания так и не раскрыла истинные причины произошедшего сбоя в работе PlayStation Network. Точные обстоятельства инцидента, затронувшего глобальную IT-инфраструктуру PlayStation, остаются неизвестными.

8 февраля 2025 года произошел масштабный технический сбой в PlayStation Network. Компания Sony признала наличие серьезных неполадок, затронувших все поколения консолей — от PS Vita до PS5, включая веб-сервисы. Пользователи столкнулись с невозможностью входа в аккаунты и потерей доступа к основным сервисам, таким как PlayStation Store, PlayStation Video и PlayStation Direct.

Представители Fortnite сообщили, что часть пользователей уже может авторизоваться в системе PlayStation и запускать игры, однако полноценный доступ ко всем игровым сервисам пока не восстановлен.