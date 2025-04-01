Сервис «Сим-карты» стал доступен на портале «Госуслуги»

Начиная с 1 апреля, в России начал работать сервис «Сим-карта» на портале «Госуслуги» . Теперь каждый россиянин или гражданин другой страны может открыть сервис и проверить, какое количество сим-карт на него оформлено, а также закрыть их при необходимости.

Для того чтобы войти в новый сервис, необходимо ввести данные своей учетной записи на «Госуслугах». Раздел «Сим-карты» находится внутри профиля между разделами «Учетная запись» и «Банковские карты и счета».

При переходе в раздел пользователь увидит актуальную информацию о количестве зарегистрированных на него номеров. У каждого номера будет отображаться оператор сотовой связи, который обслуживает сим-карту.

Начиная с 1 апреля, количество сим-карт, доступных одному человеку, будет ограничено. Российские граждане имеют возможность регистрации максимум 20 сим-карт, включая как персональные, так и бизнес-варианты. Для иностранцев этот лимит составляет 10 сим-карт.

В случае необходимости оформления дополнительной сим-карты при достижении установленного предела, следует предварительно аннулировать ненужные.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о защите населения страны от кибермошенников. Теперь россияне смогут установить запрет на рекламные сообщения и обзвоны, а все входящие вызовы, которые будут поступать от компаний, будут маркироваться их названием.