Серпуховский Центр по профориентации и трудоустройству молодежи посетил волонтерский цех «Добрые Руки»

Фото - © Центр по профориентации и трудоустройству молодёжи г. Серпухов

2 марта Центр по профориентации и трудоустройству молодежи во главе с директором учреждения Надеждой Ереминой посетил волонтерский цех «Добрые Руки», действующий при Богоявленском храме. В рамках визита активисты приняли участие в плетении маскировочных сетей — одной из наиболее востребованных позиций в зоне проведения специальной военной операции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Волонтерский цех «Добрые Руки» — один из старейших и наиболее активных объединений Серпухова. За три года работы проект сплотил более 200 неравнодушных жителей. Помимо маскировочных сетей, добровольцы ежедневно изготавливают балаклавы, тактические пятиточечники и шьют толстовки.

«Участие подрастающего поколения в таких инициативах подчеркивает важность преемственности традиций взаимопомощи и поддержки наших защитников», — отметила директор Центра по профориентации и трудоустройству молодежи Надежда Еремина.

На сегодняшний день в Серпухове функционирует сеть волонтерских цехов, которые на регулярной основе обеспечивают военнослужащих необходимым снаряжением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.