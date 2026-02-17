Серпуховский кинолог и его собака победили во всероссийском конкурсе

Выпускник кинологолического отделения Губернского колледжа и его питомец стали победителями конкурса «Лучшие собаки России-2025», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Никита Борисов достойно проявил свои профессиональные навыки в двух номинациях: «Лучший кинолог» и «Лучшая служебная собака Министерства обороны РФ». Сегодня Никита — командир отделения учебного взвода 470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ. Его напарник — бельгийская овчарка малинуа по кличке Айдан. Именно этот дуэт покорил жюри и принес победу.

Признание на всероссийском уровне — результат высокого профессионализма, мастерства и настоящей боевой дружбы человека и собаки.

Губернский колледж ежегодно выпускает десятки специалистов-кинологов. Они работают в правоохранительных органах и других местах. Кроме того, серпуховичи и их четвероногие товарищи регулярно побеждают в кинологических соревнованиях.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.