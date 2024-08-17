Серпуховские кинологи стали призерами Кубка Московской области

Студенты, которые учатся на кинологов в Губернском колледже, стали призерами Кубка Московской области, сообщили в администрации городского округа Серпухов.

Серпуховские студенты отделения «Кинологи» Губернского колледжа — Анна Смирнова и Виктория Цимаркина — блистательно выступили на Кубке Московской области по кинологическому спорту, дисциплина биатлон, в Дмитровском городском округе.

В категории «Девушки» Анна Смирнова заняла второе место со своей собакой НО Zorkinhof Edzerri (Энджи), а Виктория Цимаркина завоевала бронзу с БОМ Де Орсе Мак Флай Армия (Реми).

В категории «Женщины» Виктория Цимаркина также получила серебро с Реми.

Анна и Виктория не только показали высокий уровень мастерства, но и вошли в состав юниорской сборной команды Московской области, которая будет представлять регион на Всероссийских соревнованиях среди юниоров до 18 лет по кинологическому спорту (дисциплина биатлон) в Нижнем Новгороде 24 августа.

«Мы гордимся нашими студентами! Их упорство, преданность любимому делу, а также тесная связь с питомцами привели к заслуженной победе. Отделение „Кинология“ ГАПОУ МО „Губернский колледж“ — это настоящая кузница чемпионов!», — отметили в администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.