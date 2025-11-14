Серпуховские активисты «Молодой Гвардии» отпраздновали 20-летие движения

МГЕР насчитывает более 190 тысяч активистов. Серпуховское отделение «Молодой Гвардии» — это 75 энергичных и инициативных юношей и девушек, которые вносят значительный вклад в развитие городского округа Серпухов. Они охотно принимают участие в акциях разной направленности: поддержка семей военнослужащих, экология, помощь в организации тематических мероприятий: «Кубок мужества», «С любовью к планете», «Мы будущее. Сила смыслов», «Картины войны», «Свечи памяти» и многих других.

В юбилейный год со дня основания общественной организации молодогвардейцы достойно проявили себя в составе волонтеров Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.