Серпуховские активисты «Молодой Гвардии» отпраздновали 20-летие движения
Фото - © Пресс-служба Городского округа Серпухов
В Молодежном центре «Патриот» отметили труд активистов. Ребят поздравили заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева, Председатель окружного Совета Михаил Шульга, депутат окружного Совета Николай Пушкин, руководитель Общественной приемной партии Вадим Моторин, заместитель руководителя Серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Худобкин, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
МГЕР насчитывает более 190 тысяч активистов. Серпуховское отделение «Молодой Гвардии» — это 75 энергичных и инициативных юношей и девушек, которые вносят значительный вклад в развитие городского округа Серпухов. Они охотно принимают участие в акциях разной направленности: поддержка семей военнослужащих, экология, помощь в организации тематических мероприятий: «Кубок мужества», «С любовью к планете», «Мы будущее. Сила смыслов», «Картины войны», «Свечи памяти» и многих других.
В юбилейный год со дня основания общественной организации молодогвардейцы достойно проявили себя в составе волонтеров Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.
«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.