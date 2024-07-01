Сергунина сообщила об увеличении точек доступа к Wi-Fi на ВДНХ в Москве

Заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина сообщила, что на ВДНХ стало в два раза больше доступа к городской сети Wi-Fi, сообщает пресс-служба ВДНХ.

По словам Сергуниной, для удобства горожан и гостей столицы, теперь на ВДНХ расположено порядка 120 точек, где можно подключиться к интернету по Wi-Fi.

«За прошлый год беспроводным интернетом на территории выставки воспользовались более полумиллиона раз. Сейчас Wi-Fi появился в зоне отдыха у каскада прудов. Благодаря этому жителям и туристам будет еще удобнее слушать аудиогиды, строить маршруты прогулок, заниматься делами на свежем воздухе», — рассказала Сергунина.

По данным департамента информационных технологий Москвы, к Wi-Fi в столице можно подключиться в 52 парках, а также на центральных улицах, в библиотеках, домах культуры и других общественных пространствах. В общей сложности на территории Москвы установлены порядка 26 тысяч точек доступа к Сети.

Развитие ИТ-инфраструктуры и сетей связи для обеспечения жителям доступа к современным цифровым услугам соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта Москвы «Информационная инфраструктура».