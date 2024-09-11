Сергунина: на юге Москвы открыли крупный кинологический парк

Крупный кинологический парк, площадь которого превышает 1 га, открыли в районе Царицыно в рамках проекта «Питомцы в Москве». Об этом сообщила заместитель мэра города — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

«Новое пространство обустроили на юге города — на Тимуровской улице. Здесь есть самые востребованные тренажеры для занятий с четвероногими друзьями», — рассказала Сергунина.

Площадка стала второй по масштабу в столице после открывшейся в сентябре прошлого года в Северо-Восточном административном округе. Локация предназначена для выгула и тренировки собак, а также для соревнований.

Как отметила Сергунина, для проведения мероприятий есть трибуна на 170 посадочных мест. Всего в парке могут находиться более 500 человек со своими четвероногими спутниками.

Для питомцев установлено полтора десятка снарядов: трассы с препятствиями, горки, лестницы и тоннели. Они подходят для разных уровней подготовки животного. Парк включает 5 зон, в том числе для дрессировки и соревнований. Еще один сектор нового центра предназначен для работы с запахами. Это вид кинологического спорта: собака ищет различные спрятанные предметы.

Фото - © Пресс-служба АНО «Комплексное развитие района "Мой район"» Фото - © Пресс-служба АНО «Комплексное развитие района "Мой район"» Фото - © Пресс-служба АНО «Комплексное развитие района "Мой район"»

Для удобства владельцев домашних любимцев на территории предусмотрели дополнительное освещение и информационные стенды. Кроме того, специалисты уложили разные покрытия.

Площадка на Тимуровской улице появилась в 1987 году. Ей потребовались кардинальные изменения. Благоустройство провели по просьбам местных жителей.

В рамках проекта «Питомцы в Москве» с 2021 года в городе обустроили 59 современных и удобных мест для прогулок с животными, часть из них — на пустырях. Например, в июне на таких площадках организовали более 50 мероприятий цикла «Друг, спасатель, защитник», в том числе выступления служебных собак, консультации ветеринаров и лекции кинологов.

Программа мэра Москвы «Мой район» предполагает создание комфортных условий для жизни во всех районах — от удобных дворов и парков до современных инфраструктурных объектов рядом с домом.