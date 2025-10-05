Сергунина: москвичи высоко оценили проект «Друг, спасатель, защитник»

В проекте «Активный гражданин» были подведены итоги голосования , посвященного серии мероприятий «Друг, спасатель, защитник», которые проводились на площадках проекта «Питомцы в Москве». Горожане высоко оценили программу, выделив наиболее понравившиеся форматы и внеся предложения по их улучшению, сообщила заместитель мэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

В текущем году цикл мероприятий «Друг, спасатель, защитник» включал около 200 событий, среди которых были мастер-классы, консультации ветеринаров и встречи с артистами. Мероприятия проходили с 24 мая по 14 сентября и собрали более 30 тыс. участников.

Вице-мэр отметила, что занятия с кинологами, бесплатные фотосессии и услуги мобильного груминга получили множество положительных отзывов от москвичей во время голосования.

«Особо участники выделили показательные выступления служебных собак, это один из самых популярных форматов. Среди пожеланий москвичей — дополнительно расширить географию проекта, увеличить количество конкурсов и провести отдельные мероприятия для домашних любимцев разных пород», — рассказала Сергунина.

Москва активно вовлекает горожан в процесс планирования событий и благоустройства. Например, на платформе «Город идей» недавно появилась новая сфера — «Домашние питомцы». Здесь москвичи могут предлагать идеи по созданию новых зон для выгула собак, а также делиться предложениями по улучшению существующих пространств для комфортного выгула питомцев.

Проект «Питомцы в Москве» реализуется в рамках программы мэра города «Мой район». Его цель — обеспечить комфортные условия для жизни в столице. Это касается не только уютных дворов и парков, но и современных инфраструктурных объектов рядом с домом.

