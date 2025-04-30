Сергиево-Посадское предприятие «Армаком» показала студентам шлемы и бронижилеты

Кольчугу, шлемы различных эпох и времен и современные комплекты защиты, все это смогли увидеть студенты Сергиево-Посадского филиала МФЮА в музее предприятия «Армаком» в Хотькове. Экскурсию для них организовала администрация Сергиево-Посадского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В преддверии Великой Победы посмотреть обмундирование, в котором сражались наши деды в Великую Отечественную войну, и сравнить его с современным оборудованием, с современными бронежилетами, касками», — сообщил Евгений Андрианов, начальник управления инвестиций администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Компания «Армоком» производит средства индивидуальной защиты и когда начинала свою деятельность перенимала опыт у компаний, которые уже на то время выпускали подобную продукцию, а также опиралась на опыт прошлых веков: приобретали образцы, анализировали, изучали их, а затем хранили в музее, таким образом, за 30 лет накопилось порядка 200 экспонатов. Экспозиция музея постоянно обновляется. Показали ребятам и арамидную нить, которая используется в производстве.

«Мне очень понравилась экскурсия, было интересно. Сначала я подумала, что экскурсовод будет скучный, но как оказалось, всё очень интересно: как это все начиналось, какие были изделия, как это всё эволюционировало. Я бы многим посоветовала приехать сюда», — поделилась Александра Ластовляк, студентка Московского областного филиала МФЮА.

Помимо музея, студентам показали выставочный зал с продукцией «Армоком», которую предприятие производит сейчас. Это шлемы, бронежилеты, бронещиты и уникальные разработки — противоминные ботинки.

«Разрабатывали бронешлемы для различных силовых структур, это защита от различных типов угроз: пули, осколки. В настоящее время нашей гордостью являются общевойсковой бронешлем 6Б47. Это самый массовый бронешлем в нашей стране, единственный, который принят на снабжении у Министерства обороны и по соотношению защитных параметров к массе и площади этот шлем не имеет аналогов ни в мире, ни в России. Это наша гордость и эти шлемы мы делаем более 100 000 в год», — отметил Роман Самофалов, начальник отдела маркетинга ЦВМ «Армоком».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях, посвященных празднованию 9 Мая. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия накануне праздников необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.