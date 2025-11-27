Сергиево-Посадским школьникам рассказали о профессиях

На мероприятие были приглашены старшеклассники из разных школ округа. Региональный проект направлен на то, чтобы помочь школьникам определиться в выборе специальности и профессиональной ориентации перед сдачей государственных экзаменов.

«Совсем скоро ребятам предстоит сдавать выпускные экзамены, поэтому очень важно уже сейчас определиться с тем, в какие колледжи и вузы они будут поступать после окончания школы, а для этого нужно выбрать соответствующие предметы для сдачи на государственной итоговой аттестации», — сказала Наталья Уфимцева, заместитель начальника Управления образования администрации Сергиево-Посадского округа.

Для учащихся старших классов была организована выставка с информацией о вузах и колледжах Сергиево-Посадского округа. На сцене актового зала выступили представители московских образовательных учреждений: филиала университета им. Баумана, Государственного университета просвещения, Гуманитарного лицея. Некоторые учащиеся уже знают, куда будут поступать, а для остальных эта акция станет важным шагом к решению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона