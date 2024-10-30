Сергиев Посад отправил 4 т гуманитарного груза в зону СВО

Партия «Единая Россия» из Сергиева Посада отправила очередную партию гуманитарной помощи бойцам в зону проведения специальной военной операции. Груз собран при поддержке депутата Госдумы, члена фракции «Единая Россия» Сергея Пахомова, передает пресс-служба партии.

Как отметил парламентарий, к каждой просьбе максимально внимательное отношение.

«Стараемся выполнить каждый запрос от наших ребят. В этот раз в составе груза большой объём продуктов питания, средств личной гигиены. Наступают холода, поэтому дизельные генераторы, теплая одежда, ремкомплекты для оборудования и автомобилей тоже занимают не последнее место по объёму. Как всегда, стараемся закрыть потребности наших разведчиков и штурмовых групп в коптерах. „Птички“ в небе помогают сохранить жизнь и здоровье наших бойцов на земле, а также быстрее выполнить боевые задачи», — рассказал депутат Госдумы.

Он также отметил, что в сборе гуманитарной помощи принимают участие и простые жители, и предприятия Сергиево-Посадского района.

«Каждый такой, даже самый небольшой вклад приближает нашу Победу», — добавил Пахомов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.