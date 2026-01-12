Сергей Мужальских проверил уборку снега в микрорайоне Дубки в Ступино 11 января

Глава округа Сергей Мужальских вместе с заместителями и коммунальными службами 11 января провел мониторинг качества уборки снега и наледи в микрорайоне Дубки в Ступино, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Мужальских, руководитель муниципалитета и секретарь местного отделения партии «Единая Россия», совместно с профильными заместителями, представителями коммунальных служб и управляющих компаний 11 января провел объезд территории города.

В ходе проверки особое внимание уделили уборке дворовых территорий микрорайона Дубки, где жители ранее жаловались на недостаточное качество очистки снега и наледи. Представитель ООО «Ступинская УК» сообщил, что работы ведутся по регламенту: сначала очищают входные группы, лестницы, спуски и пешеходные дорожки, затем — дворовые проезды, парковки и детские площадки. Контейнерные площадки также находятся под контролем.

Заместитель руководителя муниципалитета Сергей Медведев отметил, что глава округа поручил управляющим компаниям усилить работы по очистке входных групп, тротуаров, дорожного покрытия и организовать вывоз снега. Поручения приняты в работу, объезды территории будут продолжены.

По данным на 11 января в округе очищено более 65% дворов и почти 45% общественных территорий, приведено в порядок около 3000 км дорог, вывезено 1600 кубометров снега с общественных пространств и свыше 50 тысяч кубометров — с дорожных объектов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.