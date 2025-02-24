Сергей Мужальских, глава городского округа Ступино, выступил с отчетом о деятельности в 2024 году и планах на 2025 год

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских выступил с отчетом о деятельности в 2024 году и планах на 2025 год. Отчет об итогах работы и планах развития муниципалитета состоялся на расширенном заседании окружного совета депутатов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Сергей Мужальских отметил, что приоритетами в работе являются поддержка участников СВО и семей героев, рост качества жизни жителей, реализация президентских и губернаторских проектов.

«2024 — особенный год. Главным политическим событием стали выборы президента России. В Ступино Владимир Путин набрал 88% голосов — свыше 57 тысяч ступинцев. Высокий результат свидетельствует о доверии нашему лидеру. Жители замечают и поддерживают перемены, происходящие в округе, регионе и стране», — отметил Сергей Мужальских.

Спикер акцентировал внимание на поддержке героев СВО и их семей, отметив, что всё ступинское сообщество вовлечено в приближение победы. Свыше 700 ступинцев отстаивают интересы России в зоне СВО. Работает волонтерский штаб. Более 50 тонн гуманитарного груза отправили ступинцы героям в 2024.

Мужальских проинформировал о результатах работы во всех сферах жизни муниципалитета. Особое внимание уделено модернизации объектов ЖКХ, строительству и ремонту дорог, развитию соцсферы.

«В 2024-м мы приступили к реализации программы модернизации системы ЖКХ. Главная цель — повысить качество и надежность подачи тепла и горячей воды жителям. У нас расположена 31 котельная. В 2024-м отремонтировали оборудование котельной в микрорайоне „Б“ в Ступино, в Большом Алексеевском и Ситне-Щелканове ввели в эксплуатацию блочно-модульные котельные. В ближайшие годы построим 16 блочно-модульных котельных в сельских населенных пунктах», — отметил Мужальских.

В прошлом году отремонтировано свыше 16 км автомобильных дорог местного значения, устранено более 2,7 тысяч ям. В планах на 2025 — капремонт 50 дорог местного и регионального значения протяженностью 70 км.

Руководитель муниципалитета доложил о строительстве и проведении капремонта соцобъектов, исполнении мероприятий народной программы «Единой России».

«В 2024-м открыли учебный корпус на 825 мест школы № 9 в Ступино и пристройку на 550 мест Верзиловской СОШ. Благодаря этому ликвидирована вторая смена в СОШ № 5 и Верзиловской школе. Продолжаем строительство школы в квартале „Надежда“ в Ступино. В 2025-м завершим капремонт лицея № 2. Капитально отремонтировали детский сад „Дюймовочка“», — уточнил спикер.

По словам Мужальских, в прошлом году капитально отремонтированы Дворец культуры, Детская школа искусств, здание городского бассейна. В этом году запланирован капремонт Березнецовского дома культуры, поликлиник в поселках Михнево, Малино, инфекционного корпуса Ступинской больницы, реконструкция стадиона «Металлург».

Сергей Мужальских рассказал о благоустройстве дворов и общественных территорий.

«В 2024 году благоустроено 6 общественных территорий: бульвар Победы, скверы у Нового рынка и у Дома культуры „Металлург“, пешеходная зона вдоль улицы Андропова, территория перед школой на 825 мест в Ступино, сквер в Верзилово, — отметил Мужальских. — Обустроено 10 детских игровых и спортивных площадок. Благоустроено 8 дворов. По инициативному бюджетированию благоустроены скверы в Усадах и Семеновском».

В 2025 году запланировано благоустроить проспект Победы, скверы у взрослой поликлиники, вдоль улицы Маяковского, вблизи Бахарева, пешеходные зоны на Андропова, Пушкина в Ступино.

«Мы и дальше продолжим развитие округа, чтобы перемены были ощутимы во всех сферах жизни», — подытожил Сергей Мужальских.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.