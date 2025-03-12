Сергей Колунов рассказал о ключевых законах 2024 года

На площадке военно-исторического музея в Снегирях депутат Государственной Думы Сергей Колунов представил жителям Истры отчет о своей деятельности за 2024 год. Основное внимание в докладе было уделено законотворческой работе, поддержке спецоперации (СВО) и защите традиционных ценностей, сообщил парламентарий в своем Telegram-канале .

По словам Колунова, за прошедший год Госдумой было принято 564 закона, каждый из которых разрабатывался с учетом обращений и мнений граждан. Особое внимание уделялось миграционной политике: в 2024 году принято 14 законов, направленных на ужесточение контроля в этой сфере. Среди нововведений — создание реестра мигрантов, введение режима высылки незаконных мигрантов и усиление ответственности за организацию незаконной миграции.

Еще одним приоритетом стала защита семьи и традиционных ценностей. Депутат отметил, что в 2024 году был введен запрет на пропаганду «чайлдфри», а также на усыновление российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола.

Особое внимание в отчете было уделено поддержке спецоперации. С начала ее проведения принято 124 закона, из них 33 — в 2024 году. Колунов подчеркнул, что в текущем году основное внимание уделяется решению жилищных проблем участников СВО и их семей, а также расширению льгот и трудовых гарантий.

«Мы выстроили систему, которая позволяет эффективно решать задачи обеспечения всем необходимым участников СВО и их семей. Работа продолжается, и мы намерены и дальше совершенствовать эту систему», — заявил депутат.

Отчет Сергея Колунова вызвал живой интерес у жителей Истры, которые смогли задать вопросы и обсудить ключевые законодательные инициативы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.