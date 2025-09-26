Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры с курсантами центра «Авангард»

Сенатор, чемпион мира по шахматам Сергей Карякин ознакомился с работой центра военно-патриотического воспитания, пообщавшись с курсантами. Мероприятие, прошедшее в парке «Патриот», инициировала депутат Госдумы, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» в Подмосковье Алла Полякова, передает пресс-служба партии.

Во время визита гроссмейстер провел сеанс одновременной игры с курсантами на десяти шахматных досках, пообщавшись с ребятами и ответивна их вопросы.

Как отметил сенатор, центр «Авангард» — это уникальная площадка, где формируются лидерские качества, чувство ответственности и готовность к служению Родине. По его словам, он всегда рад поделиться опытом и показать, что шахматы доступны всем — от новичка до профессионала.

«Мы ведем комплексную работу по популяризации шахмат среди жителей Московской области, в том числе подрастающего поколения. Так, в октябре в Московской области стартует проект „Шахматы для СВОих“ — это инициатива „Единой России“, которая предусматривает открытие 15 специализированных шахматных клубов. Они будут работать с ветеранами, участниками СВО и их семьями, создавая условия для их вовлечения в системную образовательную и социальную работу», — рассказал Сергей Карякин.

В свою очередь, Алла Полякова отметила важность встреч молодежи с известными спортсменами.

«Встречи подрастающего поколения с именитыми спортсменами нашей страны имеют большое значение. Мы, как региональная общественная приемная „Единой России“, помогаем популяризовать шахматы в Московской области. Мы открыли клубы в Реутове и Домодедово, где жители могут бесплатно заниматься», — добавила Алла Полякова.

Директор «Авангарда» Дарья Борисова поблагодарила Сергея Карякина и Аллу Полякову за встречу. Она отметила, что сенатор уже давно является постоянным гостем центра.

«Сергей Александрович создает шахматные школы-лагеря, и я думаю, что команда центра „Авангард“ с удовольствием присоединится в части, касающейся проведения мастер-классов по начальной военной подготовке в этих школах. Мы проведем мастер-класс в школе-лагере Сергея Карякина и подумаем над тем, чтобы открыть подобную школу здесь, на территории центра „Авангард“», — сообщила Дарья Борисова.

Ранее «Единая Россия» и центр «Авангард» подписали соглашение о взаимодействии по партийному проекту «Выбор сильных», которое предполагает проведение тематических мероприятий для молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.