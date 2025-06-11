Сергей Двойных рассказал о поддержке сельхозтоваропроизводителей

10 июня в Московской областной думе состоялись публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета, участие в которых принял министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Двойных. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В прошлом году на поддержку сельхозтоваропроизводителей и организаций агропромышленного сектора Московской области направлено 5,4 млрд рублей, из них за счет средств федерального бюджета — 1,4 млрд рублей, за счет областного — 4 млрд рублей. Господдержка охватывает все сферы сельскохозяйственного производства, пищевую переработку, ввод в оборот сельхозземель, агрострахование и лизинг, а также льготное кредитование. Ежегодно получателями субсидий являются около 300 организаций АПК и крестьянских (фермерских) хозяйств», — отметил Двойных.

Основными направлениями государственной поддержки выступают: производство молока — выделено 1,1 млрд рублей, племенное животноводство — 1,5 млрд рублей, создание и модернизация объектов АПК — 0,6 млрд рублей, производство овощей и картофеля — 0,55 млрд рублей, приобретение с/х техники и оборудования — 0,3 млрд рублей, проведение гидромелиоративных и культуртехнических работ — 0,3 млрд рублей, поддержка малых форм хозяйствования — 0,2 млрд рублей. В этом году государственная поддержка производителей сельхозпродукции увеличена более чем на 11% и составляет 6 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.